Ani Makoó by Vám také poradenstvo nedal ako my, ale....

Ako advokátska kancelária zameraná na dane a zastupovanie v daňovom konaní pozorne sledujeme situáciu okolo bývalého riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy pána Makóa.

Ako vyplýva z uznesení súdu a OČTK tak za poradenstvo v oblasti cla, spotrebnej dane či DPH museli podnikatelia platiť „poradenstvo“ vo výškach od 50 000 až do výšky 160 000 EUR mesačne, keď nie viac.

Keď tak uvažujem o tom koľko si účtujeme za zastupovanie v daňovom konaní ako advokáti, tak sa cítim až previnilo, či nedumpujeme už nastavené ceny a nekrivíme tak trh. Keď táto partia údajne inkasovala mesačne povedzme v priemere 105 000 EUR ((50 000 + 160 000)/2) mesačne tak rozmýšľam, koľko bola taxa na hodinu. No povedzme, že má mesiac 160 pracovných hodín, teda 105 000 / 160 = 656,25.

Takže to vidíme, že hodina „daňového poradenstva“ stála v rokoch 2016 až 2020 viac ako 656 EUR za hodinu. Predpokladám, že táto cena bola bez DPH a.k.a. DPH nehrala v tejto časti príbehu roľu.

Ak je toto pravda, tak naše povolanie daňový advokát je veru dobre platené len my akosi nevieme dosť pýtať.

My však máme jednu podmienku pri poskytovaní našich služieb, že my radíme ako zákon dodržiavať, nie ako zákon nedodržiavať. Možno to bude to, prečo si neviem pýtať 656 EUR na hodinu.

Takže, ideme uvažovať ako podnikateľ v oblasti daňovej advokácie. Ak teda je na trhu segment, ktorý je „ochotný“ alebo nútený platiť 656 EUR na hodinu za poradenstvo ako zákon porušovať, tak musí exitovať aj segment, ktorý zaplatí za to, ako zákon dodržiavať.

Vážený segment tužiaci po zákonnom podnikaní, dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou služieb poradenstva v oblasti daní, ciel či akéhokoľvek daňového zastupovania a to teraz za akciu so 70% zľavou.

Týmto dávame verejný prísľub, že ktokoľvek sa na nás obráti tak mu budeme garantovať cenu zníženú o 70% oproti údajným cenám údajného poradenstva od údajných poradcov. Dokonca my k tejto garancii pripájame aj garanciu zákonnosti.

Čiže každý, kto sa od teraz až do odvolania na nás obráti má garantovanú 70% zľavu a to, že dostane poradenstvo, ktoré je v súlade so zákonom.

Keďže dávame zľavu voči cene, ktorá nereflektovala DPH, my pridávame ešte aj to, že naša cena už je aj v rátane DPH a to sa oplatí.....

Možno nás obvinia z cenového dumpingu alebo z inej nekalej praxe lebo podliezť ceny o 70% je dosť trúfalé. Ešte aj s DPH, tak to je veru rana pre trh. My si však za tým stojíme, my dokonca z daných dumpovaných cien odvedieme príslušné dane, vyplatíme mzdy, odvody a to všetko na Slovensku, nie v Dubaji .